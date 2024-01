Albergatore a Varcaturo prende a pugni autista del 118 “Fate cattiva pubblicità”

VARCATURO – Nuova aggressione ai danni di medici e infermieri. Questa mattina intorno alle 10.30 un’auto medica ed un’ambulanza di Varcaturo vengono allertati per un tentato suicidio in un rinomato Hotel in via Domiziana. Mentre il medico era intento a visitare il povero paziente l’albergatore, unitamente a sua moglie e sua figlia, intimano all’autista della automedica di spostare il mezzo dall’ingresso della struttura in quanto, a suo dire, fa “cattiva pubblicità”. In pochi istanti dalle parole si passa alla violenza e l’imprenditore prende a pugni il soccorritore.

L’AGGRESSIONE – Immediatamente viene allertata la centrale operativa che invita l’equipaggio ad allontanarsi dalla scena di soccorso in attesa delle forze dell’ordine. Durante lo spostamento l’automedica è stata presa a calci e pugni dall’albergatore. L’autista è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dove attualmente è ricoverato.