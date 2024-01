Maltempo, SS7 Quater allagata verso Pozzuoli e Varcaturo

LICOLA – Piove e si allaga la Variante SS7 Quater tra Licola e Varcaturo. In questi minuti forti sono i disagi lungo la strada, in entrambi i sensi i marcia, sia in direzione Pozzuoli che in direzione Giugliano. Traffico e lunghe code si sono formate a causa dei rallentamenti causati dalla presenza di un grande quantità di acqua caduta durante il temporale di questa mattina. Le due corsie infatti, sono state completamente allagate costringendo le vetture a forti rallentamenti per attraversare il tratto invaso dall’acqua.