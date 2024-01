POZZUOLI/ Ambulanza bloccata nel traffico davanti scuola – LA FOTO

POZZUOLI – Un’ambulanza è rimasta bloccata nel traffico questa mattina in via Vecchia San Gennaro, davanti all’istituto Virgilio. Erano da poco passate le 8 quando il mezzo di primo soccorso si è imbattuto nella solita coda di auto che ogni giorno, sia all’entrata che all’uscita dall’istituto superiore, si forma lungo il tratto di strada che collega la Solfatara con la zona del “Carmine”. Per decine di minuti gli automobilisti sono rimasti imbottigliati in una lunga coda. Tra questi, appunti, anche l’ambulanza che ha avuto serie difficoltà per raggiungere il luogo indicato dal centralino del 118.