Rione Terra ad uso privato: festa con aperitivo «non autorizzata»

POZZUOLI – «Altro che America’s Cup, valorizzazione e rilancio della Rocca. Nel cuore del bene storico più importante di Pozzuoli si organizzano banchetti privati a corredo di matrimoni civili, occupando spazi pubblici chs dovrebbero appartenere a tutti. Le foto scattate oggi, 24 giugno 2026, mostrano ciò.» È quanto denuncia Guido Iasiello, consigliere comunale di Pozzuoli in merito a un banchetto-aperitivo organizzato davanti a Palazzo Migliaresi. «La domanda è semplice: è una possibilità aperta a qualsiasi cittadino o riservata a chi ha le giuste conoscenze?»

LA DENUNCIA – «Se tutto è regolare, – prosegue Iasiello – l’Amministrazione renda pubbliche autorizzazioni, criteri e tariffe. Perché la questione non è il matrimonio. La questione è la trasparenza. Il Rione Terra è un patrimonio dei puteolani, non il salotto privato di pochi privilegiati. Per questo, ho appena presentato un’interrogazione all’amministrazione per avere spiegazioni. Aspettiamo risposte.»