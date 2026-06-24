Puteolana, trovato l’accordo nella notte: Piantedosi nuovo patron

POZZUOLI – La fumata bianca è arrivata nella notte con l’imprenditore e consulente finanziario napoletano Fabio Piantedosi, che ha praticamente chiuso l’acquisizione della Puteolana 1902 da Ciro Capuano. L’accordo è arrivato dopo una fase di stallo, un allontanamento tra le parti a causa delle richieste economiche da parte del presidente uscente. Distanze che poi si sono ridotte fino all’accordo trovato nella notte tra martedì e mercoledì. L’ultimo passo ora è rappresentato dalla ratifica delle firme, che sancirà il passaggio ufficiale del titolo dei diavoli rossi.