POZZUOLI/ Pericolo di crollo: chiusa dopo pochi giorni la strada aperta in “pompa magna”

POZZUOLI – “Un passo alla volta” fino alla chiusura per “pericolo di crollo”. Lo slogan del sindaco Josi Della Ragione non ha portato fortuna all’assessore alla viabilità del comune di Pozzuoli che l’8 giugno scorso aveva annunciato l’apertura in “pompa magna” del tratto di via Pergolesi, nuova arteria che prende il posto dell’ex passaggio a livello. Questa mattina, dopo l’intervento dei vigili del fuoco, la strada è stata interdetta a veicoli e pedoni.