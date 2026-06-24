Furto shock a Quarto: saccheggiata associazione per bambini autistici

QUARTO – Un furto è stato messo a segno ai danni del Centro Ludico Polifunzionale “La Coccinella APS” di Quarto, un’associazione di volontariato in prima linea nel supporto a bambini con disturbi dell’apprendimento, dislessia e spettro autistico. Tra il 18 e il 20 giugno scorsi, dei malviventi si sono introdotti nella struttura mettendo a soqquadro i locali per portare via un computer portatile e circa 11 euro in contanti. Un bottino misero per i ladri, ma un danno enorme per le attività di inclusione dedicate a piccoli con disabilità e alle loro famiglie.

LA CONDANNA – Sul grave episodio è intervenuto il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, a cui i responsabili del centro hanno indirizzato una accorata segnalazione; assieme al capogruppo di Europa Verde al comune di Quarto Davide Secone: “Siamo davanti a un atto di una vigliaccheria inaudita. Chi entra in un centro che assiste bambini autistici e con difficoltà comportamentali per rubare un PC e pochi spiccioli non è solo un delinquente, è un infame senza alcuna dignità umana. Rubare al volontariato significa sabotare i progetti di inclusione e colpire alle spalle famiglie che già lottano quotidianamente contro mille ostacoli. La risposta dei volontari e della presidente, che si sono rimboccati le maniche per ripulire tutto e ripartire subito, è una lezione di dignità per l’intera comunità. Esprimo la mia totale solidarietà a ‘La Coccinella APS’ e chiedo alle forze dell’ordine il massimo sforzo per identificare questi sciacalli. Chi viola i diritti e la serenità dei bambini più vulnerabili deve essere assicurato alla giustizia e punito senza alcuna tolleranza.”