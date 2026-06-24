QUARTO/ «Le strisce blu vanno contro i poveri cittadini»

QUARTO – Riceviamo e pubblichiamo: «Spett.le redazione di Cronaca Flegrea, è insostenibile la situazione delle strisce blu nel comune di Quarto. Il problema non è pagare un abbonamento dal costo relativamente basso (5 euro mensili), la vera difficoltà è che sono state istituite zone in cui anche avendo l’abbonamento non si può parcheggiare e guarda caso quelle zone sono quelle più densamente popolate. Alcuni cittadini si vedranno costretti a pagare 6 euro al giorno, oppure dovranno parcheggiare molto distante da casa. Date una mano a fare conoscere anche fuori dal nostro comune una situazione che sfortunatamente compromette il benessere di molte persone.» (Francesco R.)