Bradisismo, Caso annuncia: «Dal Governo in arrivo nuovi aiuti»

POZZUOLI – «Durante la discussione di un mio ordine del giorno al decreto Piano Casa, il sottosegretario Antonio Iannone ha annunciato che sono all’esame del Governo ulteriori misure per i Campi Flegrei. Nel mio intervento ho preso favorevolmente atto di questa apertura, ma ho ricordato ancora una volta alcune delle proposte che avanziamo da tempo e sulle quali ora servono atti concreti. Bisogna accelerare l’attuazione degli interventi già previsti, reintrodurre una legislazione speciale per gli edifici inagibili, visto che a Pozzuoli oltre la metà delle domande è stata bocciata, e rafforzare le misure per gli edifici sismicamente vulnerabili. Noi chiediamo il Super Sisma Bonus al 110 per cento; in alternativa, occorre aumentare le risorse disponibili e riconoscere un contributo pari al 100 per cento dei costi sostenuti, altrimenti molte famiglie resteranno escluse. Va inoltre superata la disparità di trattamento per le famiglie sgomberate dopo gli eventi sismici successivi al marzo 2025, che oggi non ricevono né il contributo di autonoma sistemazione né i fondi per riparare le proprie abitazioni. Ci auguriamo che questa volta si passi davvero dalle parole ai fatti». È quanto fa sapere il deputato flegreo del M5S Antonio Caso in merito agli aiuti per i territori colpiti dal bradisismo.