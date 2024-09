Rione Terra abbandonato: sesso tra le stradine dell’antica rocca, a terra preservativi e cartacce

POZZUOLI – Abbandonato, senza eventi e con un futuro pieno di interrogativi. Ora anche luogo dove le coppiette fanno sesso tra le stradine. Il Rione Terra torna alla ribalta non per la sua storia ma per una situazione di degrado. È di ieri il ritrovamento, in diverse zone caratteristiche dell’antica rocca, di preservativi usati, fazzoletti sporchi di sangue e cartacce. In particolare in uno dei punti più suggestivi e caratteristici, il belvedere, nei pressi di piazza Centimolo, alcuni visitatori si sono imbattuti nel degrado. Segnale del lento declino del luogo più storico della città di Pozzuoli.