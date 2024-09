POZZUOLI/ Travolto da un furgone mentre cambia la ruota del suo camion, morto un 64enne

POZZUOLI – Altro sangue sull’asfalto. Stamane, intorno alle 6, presso l’area di servizio degli Astroni, direzione Napoli, il conducente di un camion che trasporta frutta si è fermato per sostituire uno pneumatico. C.S., 64enne, è sceso dal mezzo per effettuare l’intervento di manutenzione ma è stato falciato in pieno da un furgoncino che successivamente si è dato alla fuga. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sull’incidente mortale indagano le forze dell’ordine.