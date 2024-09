Fondo Regione per la Crescita Campania, in agenda un convegno a Monte di Procida

MONTE DI PROCIDA – La Regione Campania ha approvato la seconda edizione del Fondo Regionale per la Crescita Campania che stanzia circa 94 milioni di euro di risorse della programmazione europea destinate a rafforzare la capacità competitiva delle imprese e la diffusione dell’innovazione. Piccole e medie imprese e liberi professionisti, in attività da almeno 12 mesi, potranno richiedere un contributo da 30mila a 150mila euro (50% a fondo perduto, 50% finanziamento a tasso zero) per introdurre, nei processi produttivi (presso una sede campana dell’attività), tecnologie emergenti in grado di rafforzare la sostenibilità del sistema produttivo regionale e la sua competitività sui mercati internazionali. In particolare sono agevolati gli investimenti in software, sistemi, piattaforme, applicazioni e programmi informatici e in servizi avanzati per processi di innovazione. La domanda di agevolazione, può essere presentata fino alle ore 12:00 del giorno 18 ottobre 2024, esclusivamente in modalità telematica, mediante la piattaforma al link: https://incentivi.sviluppocampania.it

L’INIZIATIVA – «Si tratta di un’opportunità davvero importante per le aziende ed i liberi professionisti – afferma Melania Scotto d’Aniello, assessore al Marketing Territoriale – ed abbiamo in programma di organizzare al più presto, in collaborazione con il Direttore Generale di Sviluppo Campania Spa, il Dott. Fortunato Polizio – un convegno dedicato per illustrare la misura regionale ad imprenditori e liberi professionisti, proprio per raggiungere il maggior numero di potenziali beneficiari. Contiamo di poter rappresentare oggi e sempre un valido ponte tra le istituzioni regionali e il nostro territorio, offrendo un supporto concreto ad imprenditori e consulenti di Monte di Procida».