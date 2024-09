Quarto in festa: vinti 46mila euro al gioco del Lotto

QUARTO – Esulta la Campania grazie al Lotto. Nell’ultimo concorso di sabato 21 settembre, come riporta Agipronews, sono stati vinti oltre 159mila euro: centrati 46mila euro a Quarto, in provincia di Napoli – grazie a un terno e tre ambi sulla ruota di Napoli – e 45mila euro a Napoli – con un terno su Napoli – a cui si aggiungono oltre 23mila euro ad Angri, provincia di Salerno, 22.500 euro ad Aversa, provincia di Caserta, e altri 22.500 euro vinti a Napoli. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,4 milioni di euro, per un totale di 927,8 milioni di euro da inizio 2024.