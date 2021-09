LONDRA – Rino Riccio ha vinto ancora a Londra. Il parrucchiere di Pozzuoli ha vinto il “Creative head – Most wanted” nella Categoria Men’s hair specialist, uno dei concept internazionali più famosi nel settore del taglio maschile. Riccio ha conquistato il primo posto battendo colleghi di fama internazionale. Per lui l’ennesimo premio prestigioso di una carriera coronata da successi e clienti di fama, come i calciatori della Premier League e star internazionali.