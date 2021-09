LICOLA/MONTERUSCIELLO – Tragedia ieri sera lungo la SS7 Quater tra gli svincoli di Licola e Monterusciello dove un 56enne è morto mentre era alla guida della sua auto. L’uomo, colto da un malore, sarebbe deceduto dopo aver accostato l’auto lungo il margine destro della carreggiata in direzione Pozzuoli. Inutili sono stati i soccorsi e l’intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto sono giunti i carabinieri che indagano sull’accaduto. Dopo la tragedia si sono registrati problemi alla viabilità con code in direzione Monterusciello.