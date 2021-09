RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile Cronaca Flegrea, volevo segnalarvi la mancata manutenzione del condominio di via Salvatore Di Giacomo 4 a Monterusciello dove vige la mancanza di norme di sicurezza di tutto lo stabile, incominciando dalla ripetute cadute di calcinacci e allagamenti interni al condominio dovute alle forti piogge. Da fili di corrente senza le dovute protezioni, cancelli arrugginiti e divelti in vari punti, fili scoperti da molte parti con rischio che succeda una tragedia dove risiedono molti bambini. Poi uno stabile composto da più di 20 bombole in un centro abitato, e potrei ancora continuare. Ora chiedo alle autorità competenti di intervenire prima che scappi una tragedia. Premesso che la proprietà interpellata molte volte rispondeva che non sono problemi suoi lei era interessata solo a riscuotere i fitti mensili, da premettere una baracca abusiva fino a poco tempo fa adibita abusivamente ad officina per fabbro, poi verande abusive, ecc. ecc.» (Nicola D.F. a nome dei condomini di via Di Giacomo)

