“RIGLOBAL FUTURE”: al liceo Virgilio di Pozzuoli la Notte Bianca del LES per interpretare il mondo che cambia

POZZUOLI – Il Liceo Statale “Virgilio” di Pozzuoli apre le sue porte al territorio con la Notte Bianca del Liceo Economico Sociale (LES), un evento di orientamento, divulgazione e partecipazione dal titolo “RIGLOBAL FUTURE – Il mondo che cambia, l’economia che riparte,

noi che lo interpretiamo”. L’appuntamento è per giovedì 22 gennaio 2026, dalle ore 16:30 alle 20:30, in occasione dell’Open Day, pensato per studenti, famiglie e cittadinanza interessati a conoscere da vicino l’offerta formativa del LES e la visione educativa del Liceo Virgilio. La Notte Bianca del LES si propone come un’esperienza immersiva e interdisciplinare che unisce economia, geopolitica, scienze sociali, diritti, sostenibilità, linguaggi artistici e innovazione, per aiutare i giovani a comprendere e interpretare le trasformazioni globali in atto. L’evento si aprirà in Auditorium con una performance artistica dal forte impatto simbolico dove danza e tecnologia si incontrano, “Simbiosi Digitale: Danza tra Anima e Algoritmo”, seguita dai saluti istituzionali della Dirigente Scolastica Stefania Manuela Putzu e dalla presentazione della

visione pedagogica del Liceo Economico Sociale.

IL PROGRAMMA – Cuore della serata sarà la geopolitica interattiva, con simulazioni e performance come “GLOBAL SWITCH – Chi accende la voce del mondo?” e “G7 vs BRICS – Il Grande Scacchiere”, che vedranno gli studenti protagonisti nel rappresentare le grandi potenze economiche e le sfide del Sud Globale, analizzando l’impatto dei conflitti, delle rotte commerciali e dei nuovi equilibri internazionali. Dalle ore 18:00 prenderà il via il percorso “Open Aule”, un viaggio guidato tra laboratori tematici e point informativi dedicati all’orientamento, ai piani di studio e agli sbocchi professionali del LES. Tra le attività proposte: simulazioni sul mercato globale e la riglobalizzazione, laboratori sulle disuguaglianze educative e di genere, analisi del sessismo implicito nel linguaggio, percorsi sulle emozioni, focus su fast fashion e sostenibilità, fino al “Global Fix – Il Muro delle Proposte”, spazio creativo di partecipazione attiva e cittadinanza responsabile. Un momento particolarmente significativo sarà dedicato alle testimonianze degli ex studenti, con “Voci dal Futuro: il LES come trampolino”, in cui diplomati del Virgilio racconteranno il proprio percorso universitario e professionale, offrendo ai futuri studenti esempi concreti e messaggi di fiducia. La serata si concluderà con la restituzione finale delle idee emerse e con la performance coreografica corale “Il mondo che vorremmo 2050”, a testimonianza di una scuola che non si limita a trasmettere saperi, ma educa alla comprensione critica della realtà globale e alla costruzione consapevole del futuro. La Notte Bianca del LES rappresenta un’occasione unica per scoprire una scuola dinamica, inclusiva e profondamente connessa al mondo contemporaneo. Ingresso libero.