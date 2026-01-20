Il Rione Terra conteso: New Zealand e Luna Rossa lo vogliono come quartier generale per l’Americas Cup 2027

POZZUOLI – I colossi mondiali dell’America’s Cup si contendono il Rione Terra. I campioni in carica del Team Emirates New Zealand e Luna Rossa hanno individuato Pozzuoli come quartier generale per la regata in partenza nel maggio del 2027. Dopo le visite e le lettere di intenti, i neozelandesi venerdì torneranno in città con un obiettivo ben preciso: riuscire ad avere l’antica rocca millenaria come quartier generale per l’Americas Cup Louis Vuitton 2027. La visita dell’11 dicembre scorso tra vicoli, terrazze, e gli scavi del Rione Terra ha incantato la delegazione guidata dalla event manager Leslie Ryan a tal punto da spingere i vertici ad insistere sulla possibilità di trasferire uomini e mezzi a Pozzuoli che per bellezza e caratteristiche logistiche, vista la vicinanza con Bagnoli e il lungomare di Mergellina, sarebbe la location perfetta. I rappresentanti neozelandesi saranno in città per un incontro con il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni che servirà a capire se e come agire per dare seguito alla richiesta ufficiale avanzata nei giorni scorsi. Stesso obiettivo a cui punta anche Luna Rossa. Il team italiano di Prada ha anch’esso mostrato il proprio interesse attraverso una lettera inviata al sindaco di Pozzuoli dall’amministratore delegato Max Sirena, anticipando sul terreno quella che sarà la sfida in mare tra i due colossi mondiali della vela.

LE RICHIESTE – In questo scenario si muove l’amministrazione comunale alle prese con la definizione di una lunga serie di aspetti tecnici e burocratici. L’incontro previsto in questi giorni, a cui seguirà un sopralluogo tecnico, servirà a capire come e in che modo potranno essere concessi gli immobili del Rione Terra. Il team New Zealand dovrà mettere nero su bianco per definire esigenze e richieste della squadra. C’è da capire se l’interesse è rivolto solo agli immobili destinati all’albergo diffuso da trasformare in alloggi per atleti e staff oppure anche a botteghe, bar e ristoranti ed, eventualmente, se queste esigenze sono compatibili con la destinazione d’uso del primo dei tre lotti realizzati. Esigenze e richieste che si incrociano anche con i lavori ancora in corso e le scadenze: ad oggi il comune di Pozzuoli è titolare del solo ambito A (primo lotto), mentre l’ambito B (secondo lotto) è di competenza dell’ufficio interventi opere pubbliche della regione Campania. Qui il termine di fine lavori è previsto per aprile del 2026, tempo utile per arrivare alla concessione in vista dell’America’s Cup del 2027. Ma si sa, al quarantesimo anno di interventi è difficile ipotizzare tempistiche sui lavori al Rione Terra. Dal canto suo l’amministrazione Manzoni non vuole perdere l’opportunità della vetrina mondiale rappresentata dalla regata velica più antica e prestigiosa al mondo.