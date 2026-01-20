POZZUOLI/ La denuncia: «Nuova sede degli scout nel mirino di vandali e ladri»

POZZUOLI – «Mi rivolgo al Sindaco di Pozzuoli, alle forze dell’ordine e ai cittadini di Monteruscello, in particolare quelli che abitano o frequentano Piazza de Curtis. Un anno fa il sindaco ha assegnato una sede all’unico gruppo scout di Pozzuoli proprio in piazza. Per farla breve, il gruppo lo mandano avanti adulti che in maniera gratuita cercano di fare crescere in maniera sana centinaia di ragazzi. Ebbene, da quando sono state assegnate le sedi, lo schifo più assoluto. Furti (parliamo di latte e biscotti che poi hanno buttato tra i cespugli), hanno incendiato le cassette esterne delle corrente, fanno pipì sulle porte d’ingresso, hanno distrutto i bidoni, scrivono cose oscene ovunque e in fine, cosa fresca, fresca, hanno incendiato un bidone e lo hanno posizionato davanti alla porta d’ingresso, facendo saltare il vetro. Sono i ragazzi della zona. Ma è mai possibile che nessuno dice niente, nessuno vede niente, nessuno interviene. A me fanno pure tanta tenerezza, perché che persona devi essere per fare queste cose? Un ragazzo annoiato, con atteggiamenti da guappo di cartone. Allora se volete preservare quel poco di buono che c’è in un territorio abbandonato, fatevi sentire! Non è possibile che vincano loro! Non è possibile che non vi schieriate apertamente, che ci diate una mano. Ultimo episodio nella sede dei lupetti, bambini di 8- 9 anni, che andranno a fare riunione e si chiederanno perché gli hanno incendiato la porta. scusate lo sfogo, ma vorrei una risposta forte. Una mamma.»