Rifiuti non raccolti, a Pozzuoli scene che non si vedevano da 15 anni

POZZUOLI – Bidoni stracolmi di rifiuti, sacchetti in strada e sporcizia. Scene che non si vedevano dai tempi della crisi rifiuti sono oggi sempre più frequenti a Pozzuoli. Dal centro storico ai quartieri (in particolare Monterusciello) numerosi sono i casi di rifiuti non raccolti in strada. Tra i motivi alla base di quello che si presenta come uno scempio, ci sono gli errori nel conferimento da parte dei cittadini (che spesso sbagliano giorno o differenziano male) e i ritardi nel prelievo della spazzatura. Tutto ciò provoca il proliferare di mini discariche in strada, che stanno facendo tornare la città indietro nel tempo.