Magnitudo-Plato: successo a Licola per la serata dedicata a Vasco Rossi

LICOLA – È stato un successo la serata dedicata ieri a Vasco Rossi. Location d’eccezione è stato il “Sangrero” di via Nullo a Licola di Giugliano, sold out per l’esibizione di Plato e la sua “Credi Davvero Rock Band”. Nata alle pendici della Solfatara, dove le scosse quotidianamente scuotono la terra, la band ha portato a Licola tutta la propria carica di adrenalina facendo cantare e ballare i clienti del locale, pieno in ogni posto. Da Siamo solo Noi a Sally fino a Rewind e Albachiara, Plato ha cantato i pezzi più importanti dell’infinito repertorio di Vasco Rossi. Un successo che ora sarà replicato attraverso una seconda data, prevista per il 19 dicembre sempre al Sangrero, nell’ambito del tour “Rock sotto l’albero”.