I messaggi dei bambini ischitani per ringraziare e ricordare i tre carabinieri morti nel veronese

ISCHIA – “Tutti noi siamo grati perché avete il coraggio di essere i primi ad aiutarci”, “con voi mi sento sicura, voi siete angeli per me”. Sono solo due pensieri, tra i tanti riportati su carta dagli alunni di una scuola elementare di Forio e consegnati ai Carabinieri. Un pensiero che ha commosso i militari, durante una cerimonia organizzata per commemorare i 3 carabinieri morti nell’esplosione di Castel D’Azzano.

Ogni piccolo studente ha voluto dire la sua, tutti hanno ringraziato i carabinieri. “Voi si che siete persone da cui prendere spunto”, scrive una bimba. Un’altra aggiunge dedica piccoli cuoricini rossi, disegnandoli con una bandiera tricolore. Molti dei messaggi, ora affettuosamente affissi nella stazione Carabinieri di Forio, sono stati letti ad alta voce da alcuni dei militari presenti, altri dagli stessi scrittori in erba. Un modo per non dimenticare la strage veronese e per onorare il lavoro instancabile di tutti i carabinieri italiani.