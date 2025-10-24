Close
Lago Patria Primo Piano

Tamponamento a catena tra Varcaturo e Lago Patria: diversi feriti – LE FOTO

Tamponamento a catena tra Varcaturo e Lago Patria: diversi feriti – LE FOTO
diCronaca Flegrea
  • Pubblicato24 Ottobre 2025

VARCATURO – Un tamponamento a catena ha coinvolto questa sera tre vetture e una moto lungo la SS7 Quater tra gli svincoli di Varcaturo e Lago Patria. Diverse persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Stradale. A poca distanza dal luogo dell’impatto un camion è stato avvolto dalle fiamme. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata proprio la densa nube di fumo tra le cause alla base dell’incidente. Le condizioni dei feriti non sono ritenute preoccupanti.

Articolo precedente