Tamponamento a catena tra Varcaturo e Lago Patria: diversi feriti – LE FOTO

VARCATURO – Un tamponamento a catena ha coinvolto questa sera tre vetture e una moto lungo la SS7 Quater tra gli svincoli di Varcaturo e Lago Patria. Diverse persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Stradale. A poca distanza dal luogo dell’impatto un camion è stato avvolto dalle fiamme. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata proprio la densa nube di fumo tra le cause alla base dell’incidente. Le condizioni dei feriti non sono ritenute preoccupanti.