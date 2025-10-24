Bacoli capitale della Cultura, spunta il gelato dedicato

BACOLI – “Sogna, anche se tremi” è uno degli slogan del dossier inviato al Ministero della Cultura per Bacoli capitale della Cultura 2028. per l’occasione in città è nato anche il gelato che ne celebra la candidatura. Realizzato con cioccolato fondente, variegatura all’Alchermes, è stato realizzato dalla gelateria Colibrì sul porto di Baia. “Abbiamo una proposta progettuale fatta di centinaia di eventi, tantissimi artisti ed enti culturali coinvolti. Un vulcano di idee, emozioni, progetti. Ringrazio Antonio Spada per questa bellissima iniziativa. Sia contagiosa. Insieme, per vivere questo sogno” è il commento all’iniziativa da parte del sindaco Josi Della Ragione.