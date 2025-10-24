Elezioni regionali, Cirielli nei Campi Flegrei punta su Nello Savoia

BACOLI – Fratelli d’Italia lancia la sfida per governare la Campania calando in campo alcuni dei suoi volti più radicati e riconosciuti sul territorio. Tra questi, spicca la candidatura di Nello Savoia, da sempre uomo vicino al Viceministro Edmondo Cirielli, dirigente nazionale del partito, fortemente stimato a Roma e legato al cuore del progetto politico di Giorgia Meloni. Un legame, quello con la premier, che non è solo politico ma anche umano a tal punto da spingere la Presidente Meloni a recarsi due volte a Bacoli per sostenere la candidatura a Sindaco di Savoia. Consigliere da più consiliature, punto di riferimento non solo nell’area Flegrea, la sua esperienza e preparazione lo hanno portato a sedere nel Consiglio Nazionale dell’ANCI (l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia), a dimostrazione del suo peso istituzionale anche a livello nazionale. Le sue uscite pubbliche sono costantemente accompagnate da figure di primo piano del Governo, come il Ministro Nello Musumeci e il Sottosegretario Andrea Del Mastro, segno della fiducia politica che Fratelli d’Italia ripone in lui.

LA CANDIDATURA – Radicato sul territorio, sempre tra la gente, presente su ogni tematica che tocca i cittadini, Savoia rappresenta la politica dell’ascolto e dell’azione concreta. È considerato l’uomo forte di Fratelli d’Italia nell’area Flegrea, ma anche un ponte strategico con l’area Nord di Napoli, dove il suo legame con l’onorevole Michele Schiano si è fatto sempre più saldo e incisivo, anche sulle isole. La candidatura di Nello Savoia non è solo una proposta politica, ma un progetto di visione, radicamento e competenza, che punta a riportare il centrodestra al governo della Regione Campania. Fratelli d’Italia ha scelto. E lo ha fatto schierando uno dei suoi assi più forti.

*spazio autogestito a cura del candidato