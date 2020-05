POZZUOLI – Un sit-in in via dei Platani per chiedere a gran voce la riapertura della caserma dei carabinieri di Licola. Lo stabile è stato chiuso circa tre anni fa per problemi di natura strutturale, gettando nel più totale sconforto la comunità locale. A farsi promotore della manifestazione di protesta è il Comitato Riqualificare Licola: il presidente Umberto Mercurio chiama a raccolta i cittadini. L’appuntamento è per giovedì alle 18.30.

L’APPELLO AI CITTADINI – «Visto l’aumento degli episodi criminali sul nostro territorio, abbiamo deciso di far sentire la nostra voce. Durante la manifestazione tutti dovranno indossare la mascherine, i guanti e mantenere la distanza di un metro dagli altri partecipanti. Vogliamo il ripristino della legalità e la riapertura della caserma: è giunto il momento di dire basta». Con queste parole Mercurio invita i concittadini a prender parte all’iniziativa messa in agenda per la giornata di giovedì.