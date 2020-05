BACOLI – Nella giornata di domani, dalle 9 alle 12.30, presso il Municipio, è prevista un’ultima giornata di consegna di mascherine fino ad esaurimento scorte. Verranno distribuite: mascherine per adulti, dando priorità a coloro che non hanno mai fatto richiesta; mascherine per i bambini e ragazzi delle scuole materne, elementari e medie, che frequentano strutture private o che non frequentano istituti scolastici ricadenti sul territorio di Bacoli, e per i ragazzi che frequentano il liceo Seneca (fino ai 16 anni). Per i bambini/ragazzi che frequentano le scuole materne, elementari e medie del territorio (IC “Paolo di Tarso” e IC “Plinio Il Vecchio-Gramsci”), la consegna è avvenuta la settimana scorsa attraverso i rappresentanti di classe.