BACOLI – Riapre da oggi, per tutti i fine settimana, la Casina Vanvitelliana. Gli orari saranno dalle 18 alle 21 e all’interno ci sarà una mostra pittorica fino al 31 Luglio. Alla gestione del sito provvederà l’Assessorato alla Cultura del Comune di Bacoli in collaborazione con il Centro Ittico Campano S.p.A. e la Pro Loco Città di Bacoli. Gli orari per le visite saranno: Venerdì, Sabato e Domenica, dalle ore 18 alle ore 21; mentre durante gli altri giorni della settimana sarà possibile visitare la Casina soltanto su prenotazione (per un gruppo minimo di 10 persone) chiamando al 379 1030885. Il costo del titolo d’ingresso è di 3 euro.