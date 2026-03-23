Referendum, urne chiuse alle 15: i dati dell’affluenza nei comuni flegrei

POZZUOLI – Si sono concluse alle ore 15 le operazioni di voto su tutto il territorio nazionale. Subito dopo la chiusura delle urne ha preso avvio lo spoglio delle schede. Nei Campi Flegrei, dove sono chiamati alle urne quasi 150mila cittadini, ha risposto presente anche se con numeri più bassi (50,37% ) rispetto al trend nazionale, ma in linea con i dati della Regione Campania. A Bacoli è stato riscontrato il 52,06 % degli elettori ed è il dato sull’affluenza più alto tra i comuni flegrei. A ruota Quarto con il 51,02%, Monte di Procida con il 49,75% ed, infine, Pozzuoli con il 49,56%.