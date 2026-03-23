«In ricordo di Bruno Marotta» Volontari puliscono l’arenile di Pozzuoli

POZZUOLI – Una giornata all’insegna dell’ambiente è andata in scena ieri a Pozzuoli. In azione i volontari di “Plastic Free Campania” e i soci del club Napoli “Bruno Marotta” che per l’intera mattinata hanno pulito la spiaggia delle “Monachelle” ad Arco Felice. L’iniziativa è stata patrocinata dal comune di Pozzuoli che ha messo a disposizione, tramite la “De Vizia”, buste e guanti. «Abbiamo raccolto e differenziato rifiuti accumulati sulla spiaggia e portati dal mare. Lo abbiamo fatto per sensibilizzare quante più persone possibile sull’inquinamento e sulla salvaguardia del nostro territorio» spiegano gli attivisti del club Bruno Marotta di Lucrino che ieri hanno portato in spiaggia decine di persone tra adulti e bambini. Tutti indossavano una maglia raffigurante il volto di Bruno, indimenticato amico di tutti loro.