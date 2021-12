VARCATURO – C’è una soluzione a tutto, per amore dei bambini. Primo drive-in in Italia organizzato per la recita di fine anno. E’ l’iniziativa andata in scena presso l’istituto paritario Daniel Defoe, a Varcaturo, che ha permesso ai piccoli alunni di vivere una giornata in piena sicurezza. Un’esperienza che si fa spazio tra le regole essenziali di distanziamento ma che ha regalato un momento mai vissuto dai bambini.