BACOLI – Il comune di Bacoli ha stipulato un Protocollo di Intesa con MBDA Italia, per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro sul territorio di Bacoli attraverso la conoscenza e la diffusione delle opportunità di formazione e di impiego connesse ai fabbisogni dell’azienda. A tal fine si incentiverà e favorirà l’inserimento su Cliclavoro – il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- dei profili professionali e dei curriculum vitae dei cittadini di Bacoli interessati ad avere un’opportunità di lavoro in MBDA e metterà a disposizione una banca dati con i curricula dei potenziali lavoratori. Darà inoltre visibilità sui propri canali di comunicazione di eventuali ricerche di personale da parte di MBDA Italia.

L’ACCORDO – MBDA Italia pubblicherà sul portale Cliclavoro le ricerche di personale per soddisfare le proprie necessità, inserendo le richieste dei profili professionali che si rendessero necessari per la propria sede del Fusaro a Bacoli e contatterà i cittadini, il cui profilo all’interno del portale corrisponde a quello ricercato, per colloqui conoscitivi. L’azienda si renderà inoltre disponibile per docenze specializzate, percorsi on the job, stage, necessari a garantire il successo delle attività di formazione che l’amministrazione comunale intende attivare per potenziare il profilo professionale dei cittadini bacolesi. La firma del Protocollo si inquadra in un più ampio perimetro di attività che l’amministrazione comunale di Bacoli ha intrapreso per favorire l’occupazione dei cittadini di Bacoli, sviluppare strumenti innovativi nell’integrazione tra politiche del lavoro, sociali e produttive, promuovere una pratica concreta sul territorio, sostenere ed evolvere l’attuale sistema produttivo localizzato nel territorio comunale.