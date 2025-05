Real Puteoli in finale per il titolo regionale FIGC Under 15 Élite

POZZUOLI – La società Real Puteoli si è qualificata alla finale regionale del campionato FIGC Under 15 Élite, in programma domenica 11 maggio alle ore 15:30 presso lo Stadio “Alberto Vallefuoco” di Mugnano. L’incontro vedrà opposti i ragazzi guidati da mister Achille Andreozzi alla formazione dell’Emanuele Troise, già affrontata nella prima fase del torneo, in un confronto di alto livello tra due squadre che hanno saputo distinguersi per qualità tecnica, organizzazione e continuità di rendimento. Dopo aver conquistato l’accesso ai playoff grazie a un’eccellente prima fase, il Real Puteoli ha proseguito il proprio cammino superando il Recale agli ottavi, la Puteolana 1909 ai quarti e infine il Pasquale Foggia in semifinale, al termine di una gara combattuta e decisa ai calci di rigore. Un percorso che testimonia la solidità del gruppo e la capacità di affrontare con carattere anche le sfide più complesse.

IL TRAGUARDO – Questo importante traguardo è il frutto del lavoro quotidiano sul campo, dell’impegno dei ragazzi, del supporto dello staff e della guida tecnica di mister Achille Andreozzi, che ha saputo costruire una squadra coesa e determinata, portando i suoi ragazzi a un livello di eccellenza. Grazie alla sua esperienza e al suo approccio meticoloso, mister Andreozzi ha saputo valorizzare ogni singolo giocatore, riuscendo a trasformare il gruppo in una vera e propria squadra, capace di affrontare le partite con grande spirito di sacrificio e tenacia. Al suo fianco, il vice allenatore Valerio Staltari, l’allenatore dei portieri Marco Oro e il team manager Danilo Pontillo, che ha dato un contributo fondamentale nell’organizzazione e nella gestione della squadra durante l’intero cammino, hanno giocato un ruolo cruciale nell’accompagnare il gruppo verso questa straordinaria finale. Un ringraziamento speciale va al presidente Gennaro Pastore e al direttore tecnico Roberto D’Auria, le cui passioni, dedizioni e visioni hanno reso possibile la crescita della società e il raggiungimento di risultati così prestigiosi in così breve tempo. A soli due anni dalla sua fondazione, il Real Puteoli si conferma come una delle realtà emergenti più interessanti del panorama calcistico giovanile campano. L’intera comunità sportiva è invitata a partecipare e sostenere i nostri ragazzi in questa giornata decisiva.

ROSA – REAL PUTEOLI UNDER 15 ÉLITE

Portieri: Luigi Rossi, Salvatore Pollice

Difensori: Antonio Catello Baiano, Ciro Castellano, Ruggiero Castelli, Giuseppe Imperatore, Lorenzo Musella, Raffaele Parascandolo, Marco Scognamiglio, Antonio Serio

Centrocampisti: Andrea Ciardiello, Antimo D’Agostino, Fernando Manuel D’Auria, Simone Ferrandino, Marco Frattasio, Antonio Pio Lombardo, Raffaele Oteri

Attaccanti: Mattia Agrillo, Simone Barbaro, Alessio Di Maio, Umberto Palumbo, Gabriele Violante

Allenatore: Achille Andreozzi

Vice Allenatore: Valerio Staltari

Allenatore dei Portieri: Marco Oro

Team Manager: Danilo Pontillo