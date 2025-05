POZZUOLI/ Esposti, denunce e veleni agitano il governo della città

POZZUOLI – Una serie di esposti, alcuni firmati, altri anonimi, stanno agitando il governo della città. Diversi superano anche il limite della calunnia, con accuse tutte da dimostrare. Un modus operandi non nuovo da parte di qualcuno che cerca di alimentare veleni tra le fila della maggioranza. Dinamiche già vissute negli anni passati con le vecchie amministrazioni quando in più occasioni consiglieri, assessori, forze dell’ordine e perfino i giornali figuravano tra i destinatari delle lettere contenenti accuse al vetriolo. Cosa che oggi si ripete.

LE ACCUSE – Tante sono le accuse che, come dicevamo, sono tutte da dimostrare. Toccano un po’ tutti: le istituzioni, la politica e le sfere pubbliche e private. La gestione della cosa pubblica, abusi edilizi, incarichi e perfino i rapporti tra privati. Individuare il mittente non è mai semplice, anche se spesso dettagli e vicende circoscritte lasciano pensare che chi scrive sia ampiamente informato nonché profondo conoscitore dei fatti. Talpe dall’interno? Chissà. In alcune situazioni. In altre invece si sfocia nella calunnia e nell’attacco personale che ha come unico scopo quello di gettare fango. Negli ultimi tempi due esposti avrebbero fatto parlare non poco. Uno firmato, l’altro in forma anonima. Fatti, vicende e coinvolgimenti di persone tutte da verificare. Veleni e un clima che sicuramente non fanno bene alla città.