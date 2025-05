BACOLI/ Donna investita da un’auto al Fusaro: è in terapia intensiva

BACOLI – Una donna di 44 anni è stata investita a pochi passi dalle strisce pedonali, in prossimità del semaforo di via Ottaviano Augusto, al Fusaro. E’ successo nella serata di ieri, quando la donna, mentre percorreva a piedi la trafficata via Ottaviana Augusto, è stata travolta da un’auto che viaggiava nella sua stessa direzione.

I SOCCORSI – Sul posto sono tempestivamente giunti i soccorsi del 118 allertati dai passanti che hanno assistito alla scena. L’uomo, alla guida di una Panda, si è subito fermato per prestare soccorso alla malcapitata. Il personale sanitario, dopo aver prestato le prime cure alla 44enne, l’ha accompagnata all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. La donna è stata trasportata con un Codice 3 ed è arrivata sanguinante ed incosciente al nosocomio puteolano. I sanitari le hanno riscontrato un trauma cranico e commotivo ed è stata trasferita in terapia intensiva. Sul luogo sono intervenuti i vigili urbani bacolesi e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.