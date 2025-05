Taxi abusivi a Licola Borgo, la denuncia: «Contromano mi stavano venendo addosso»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buonasera volevo denunciare un altro spiacevole episodio mi e capitato stamattina. Mentre percorrevo piazza San Massimo a Licola (dove c’è la Posta e dove ci sono ben 3 scuole materne ed elementari) una macchina con un donna di colore al volante (taxi abusivi) veniva contro mano nella mia direzione e solo il mio essere scaltro nella manovra ha evitato un tamponamento frontale io stavo con mio figlio di 9 anni in macchina perché lo avevo appena preso da scuola. Siamo esasperati noi residenti del posto non c’è la facciamo più a vedere questi taxi abusivi circolare nei pressi delle scuole dove vi sono i nostri bambini. Senza niente, senza assicurazione, con auto decadenti, senza regole, senza saper nemmeno i segnali stradali. Chiediamo se qualcuno possa aiutarci a debellare tutto ciò Istituzioni Sindaco di Pozzuoli, Autorità, non sappiamo più come fare prima che succeda qualcosa di molto Grave. Grazie a nome di tutti i cittadini di Licola borgo». (Vincenzo C.)