CURIOSITA’/ Tommaso Starace si rifà il look a Pozzuoli da Stylist Chiantese

POZZUOLI – Tommaso Starace si rifà il look a Pozzuoli, dalla barberia “Stylist Chiantese”. Lo storico magazziniere azzurro questo pomeriggio è stato a Licola Borgo dove, come sempre, in tanti lo hanno accolto con simpatia. Tommaso in vista di Napoli-Genoa si è affidato ad Alessandro Chiantese per il taglio dei capelli. Insieme a lui, poco dopo, è arrivato anche il secondo di Antonio Conte, mister Cristian Stellini, che ha affidato anch’egli il suo nuovo look al barbiere puteolano.