Pozzuoli ORA allo scontro, Postiglione attacca Volpe «Vicino a fasi alterne all’altra opposizione o alla maggioranza»

POZZUOLI – «L’adesione al partito Più Europa da parte del consigliere Riccardo Volpe rappresenta una scelta sua personale. Mi auguro che a strettissimo giro abbandoni il gruppo consiliare Pozzuoli Ora, dove era seduto in consiglio comunale dopo le mie dimissioni, per collocarsi anche lì dove ha scelto di proseguire la sua attività politica». È quanto fa sapere Raffaele Postiglione, ex consigliere di Pozzuoli Ora che ad inizio di questa consiliatura ha rassegnato le dimissioni per fare spazio a Riccardo Volpe. Quest’ultimo, che ha reso nota la propria adesione a Più Europa di Emma Bonino, secondo rumors è dato vicinissimo all’ingresso nella maggioranza Manzoni in quello che sarà il nuovo “campo largo” che il sindaco di Pozzuoli sta creando con Pd, Italia Viva e Verdi.

LE ACCUSE – «Le nostre strade si sono divise da un po’ per motivi di mancata convergenza su scelte, metodo e approccio. Tra queste la sua scelta di impegnarsi alle Europee andando oltre la posizione assunta dal gruppo che si era espresso convintamente a sostegno di Mimmo Lucano e non di altri. Oppure la sua vicinanza, a fasi alterne, all’altra opposizione in consiglio o alla maggioranza, indipendentemente da scelte politiche e programmatiche. La scelta di Riccardo – ha proseguito Postiglione – e quelle che farà in futuro non assumono assolutamente la rappresentanza di quel progetto politico che per anni abbiamo animato insieme e con altri, per il quale sono stato candidato sindaco nel 2017 e nel 2022. Nel bene e nel male, mi lascio orientare dalla nostra Costituzione che non prevede vincolo di mandato e che dunque, al di là della valutazione di valore, lascia legittimi i cambi di casacca. Auguro al Consigliere Volpe comunque di raggiungere i suoi obbiettivi, soprattutto quelli collimanti con l’interesse della nostra comunità.»