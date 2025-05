POZZUOLI/ Manzoni e il nuovo assessore Ismeno alla Camera di Commercio per i fondi sul bradisismo

POZZUOLI – Il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni e il nuovo assessore al bilancio Paolo Ismeno hanno incontrato, presso la Camera di Commercio di Napoli, il presidente Ciro Fiola per la definizione dei contenuti del bando che fornirà alle imprese con sede nell’area bradisismo aiuti concreti. Insieme a loro erano presenti, tra gli altri, anche il vicesindaco di Bacoli Mauro Cucco e il sindaco di Monte di Procida Salvatore Scotto di Santolo. «Sul tavolo ci sono 1,5 mln di euro. – fa sapere Manzoni – Saranno contributi a fondo perduto nell’ordine del 70%. Questa misura si aggiunge allo stanziamento di circa un milione di euro appostato nel bilancio comunale per il sostegno alle attività produttive. Stiamo lavorando, osservando il principio della concertazione e del confronto interistituzionale, per comprendere le esigenze del territorio e dare risposte adeguate a chi è in difficoltà, sempre nell’interesse della città e di chi decide di investire a Pozzuoli.»