Rapina distributore di benzina e finisce in un canale: ricerche dei sommozzatori a Varcaturo – LE FOTO

VARCATURO – Una rapina finita male. E’ l’ipotesi che prende corpo con il passare delle ore a Varcaturo, dove da ieri sera sono in corso le ricerche di un giovane che tre giorni fa avrebbe messo a segno una rapina ai danni di un distributore di carburante sulla via Domitiana. Dopo il colpo, durante la fuga, il rapinatore sarebbe finito in un canale di scolo che sorge lungo la strada, alle spalle della stazione di servizio Ital Mare.

LE RICERCHE – Proprio da qui, dopo il rocambolesco assalto, sarebbe partita la fuga a piedi terminata dopo poche centinaia di metri. Ed in questa zona che dalle 21 di domenica sera si stanno concentrando le ricerche da parte dei carabinieri e del nucleo sommozzatori dei vigili del Fuoco che stanno scandagliando il canale e l’intera zona acquitrinosa tra sterpaglie e canneti. Sul posto ci sono anche i familiari dell’uomo che stanno vivendo ore strazianti. Da tre giorni, infatti, parenti e amici non avrebbero più notizie dell’uomo.

LE FOTO