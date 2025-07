POZZUOLI/ Abbattuto il sottopasso di via Barletta

POZZUOLI – Abbattuto, questa mattina, il sottopasso di via Barletta nell’ambito dei lavori di riqualificazione a via Napoli, lungo l’ormai ex tratta della Cumana da Gerolomini a Pozzuoli. «La nuova Pozzuoli prende forma, giorno dopo giorno. Finalmente iniziamo a vedere i frutti di una programmazione seria, fatta di impegno, visione e concretezza. – è quanto fa sapere il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni – Oggi è stato abbattuto il sottopasso di via Barletta, l’ennesimo segnale tangibile dei lavori di ammodernamento della Ferrovia Cumana e della riqualificazione urbana lungo la tratta Dazio – Gerolomini – Cantieri. La scorsa settimana era già stato rimosso il sottopasso di Traversa Umberto I, e ora resta da abbattere l’ultimo sottopasso ancora presente, quello di Via Fatale. Subito dopo si potrà finalmente procedere con la fase successiva: l’allargamento della sede ferroviaria, passaggio indispensabile per portare a compimento l’intero progetto di riqualificazione e potenziamento infrastrutturale. Si tratta di interventi fondamentali, che servono a creare vie di fuga più sicure, a migliorare la mobilità urbana e a restituire dignità a un territorio troppo a lungo dimenticato. Un grande ringraziamento va a EAV e al presidente Umberto De Gregorio, che stanno lavorando con determinazione al fianco della nostra comunità. Ma il ringraziamento più sentito va a voi, cittadine e cittadini puteolani, che con pazienza e consapevolezza state affrontando i disagi dei lavori. È grazie a voi se questo cambiamento è possibile.»