Bomba d’acqua su Bacoli, 90 mm in meno di un’ora. Josi «Stiamo rispondendo a tutte le segnalazioni»

BACOLI – «Siamo in strada. Si è appena abbattuta su Bacoli una bomba d’acqua tra le più importanti mai registrate in città negli ultimi decenni. Una tempesta fortissima. In meno di un’ora, registriamo la caduta di 90 mm d’acqua. È la quantità più elevata, al momento, che le stazioni meteo hanno registrato in tutta la provincia di Napoli. Ho immediatamente attivato il Centro Operativo Comunale per affrontare l’emergenza». E’ quanto ha fatto sapere questa mattina il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, in seguito al forte maltempo che ha creato disagi in tutta l’area flegrea. A Bacoli, in particolare, un fulmine ha provocato la rottura di una tubatura idrica a Casevecchie e la caduta di un muro di cinta in viale Olimpico.

GLI INTERVENTI – «Ed ho disposto la disattivazione di tutte le Ztl per favorire un miglior deflusso di auto. Stiamo in strada con gli agenti di Polizia Municipale e gli operai ed i tecnici dell’Ufficio Tecnico e dell’Ufficio Manutenzione. Stiamo rispondendo a tutte le segnalazioni che ci giungono. Non lasceremo nessuno solo», afferma il sindaco che ha messo a disposizione anche un numero di cellulare. «Ricordo a tutti che l’allerta meteo resterà in corso per l’intera giornata di oggi. Ci sono e ci saranno disagi. Li affronteremo con la massima urgenza. Insieme. Le opere di prevenzione che abbiamo attivato in questi mesi, permetteranno un veloce deflusso di acqua appena la situazione climatica sarà migliore. Siamo al vostro fianco».