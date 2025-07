Dalla comunicazione al digitale etico: i 5 corsi di laurea che preparano ai lavori del futuro

NAPOLI – Il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II presenta la propria offerta formativa magistrale, articolata in cinque corsi di laurea progettati per rispondere alle esigenze di una società in continua trasformazione. Comunicazione pubblica e politica, analisi dei dati digitali, innovazione sociale, valorizzazione dei patrimoni e cittadinanza globale sono i principali ambiti su cui si fondano percorsi interdisciplinari che uniscono rigore scientifico e applicazione concreta. L’obiettivo è formare laureati in grado di interpretare la complessità contemporanea, coniugando competenze teoriche e operative, spirito critico e visione progettuale.

Corsi di Laurea Magistrale attivi:

-Comunicazione pubblica, sociale e politica

Il corso forma esperti capaci di operare nell’ambito della comunicazione istituzionale, politica e sociale, con particolare attenzione alle strategie digitali, alla partecipazione civica e alla gestione dei media.

“Formiamo esperti in grado di progettare e gestire strategie di comunicazione per istituzioni, media, organizzazioni sociali e politiche. Una laurea che unisce analisi critica, creatività e responsabilità pubblica”, dichiara il coordinatore, prof. Raffaele Savonardo.

-Sociologia digitale e analisi del web

Il corso offre strumenti avanzati per analizzare le trasformazioni sociali generate dalle tecnologie digitali, con un focus sull’analisi dei dati, delle reti e dei comportamenti online.

“Studiamo il cambiamento sociale attraverso i dati digitali e le nuove tecnologie. Il nostro obiettivo è preparare professionisti capaci di leggere la società in tempo reale, con competenze avanzate e multidisciplinari”, afferma il coordinatore, prof. Biagio Aragona.

-Innovazione sociale

Un percorso pensato per chi intende progettare e implementare soluzioni innovative a problemi complessi, attraverso pratiche partecipative, ricerca-azione e sviluppo territoriale.

“Questo corso è pensato per chi vuole immaginare e costruire soluzioni concrete ai bisogni delle comunità. L’innovazione sociale non è solo un tema accademico: è una pratica trasformativa che forma attivatori di cambiamento”, spiega il coordinatore, prof. Francesco Pirone.

-Scienze antropologiche e geografiche per i patrimoni culturali e la valorizzazione dei territori

Corso interateneo volto a formare figure professionali capaci di operare nella conoscenza, tutela e valorizzazione dei patrimoni culturali e dei territori, attraverso approcci integrati di ricerca antropologica e geografica.

“Proponiamo un approccio integrato alla conoscenza e alla promozione del patrimonio, tra ricerca territoriale e progettazione culturale. È un corso pensato per chi crede nel potenziale trasformativo dei territori e delle culture”, sottolinea il coordinatore, prof. Enzo Alliegro.

-DIGISOC – Digital Society, Social Innovation and Global Citizenship

È il primo Joint Master Degree dell’Ateneo, interamente in lingua inglese, con rilascio di titolo congiunto da tre università europee. Il corso forma figure capaci di operare nei settori della transizione digitale, dell’innovazione sociale e della cittadinanza globale, con forte vocazione internazionale.

“DIGISOC è un’esperienza internazionale che forma cittadini globali, capaci di coniugare digitale, innovazione sociale e giustizia. È il primo Joint Master dell’Ateneo e rappresenta una sfida e un’opportunità unica nel panorama europeo”, dichiara il coordinatore, prof. Emiliano Grimaldi.

L’offerta formativa del Dipartimento si caratterizza per l’attenzione alla dimensione laboratoriale, alla ricerca sul campo, all’interazione con istituzioni, imprese e realtà del terzo settore, nonché per l’utilizzo di metodologie di apprendimento attivo e tecnologie digitali.

“Non si tratta solo di comprendere la realtà, ma di avere gli strumenti per trasformarla”, sottolinea la prof.ssa Dora Gambardella, direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali.

La Federico II si conferma così promotrice di una formazione avanzata, inclusiva e orientata al futuro, capace di accompagnare studenti e studentesse in percorsi di crescita accademica, professionale e civile.