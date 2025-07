Maltempo, allagamenti a Pozzuoli: strade invase dall’acqua

POZZUOLI – Il maltempo di questa mattina – ampiamente annunciato dall’allerta meteo emanata ieri dalla Protezione Civile della Campania – sta provocando disagi in tutta l’area flegrea. A Pozzuoli diverse strade sono state invase dall’acqua. Nel centro storico, in particolare, si è creato un fiume d’acqua da via Rosini fino a Corso Garibaldi che ha reso impraticabili le scale nei pressi dell’ex chiesa del Purgatorio. Allagamenti sono stati segnalati anche in via Fascione, a Licola e a Monterusciello. Disagi anche per gli automobilisti a causa dei rallentamenti e dalle code formatesi lungo diverse strade della città. L’allerta meteo – di colore giallo – resta in vigore fino alle 23.59 di questa sera.