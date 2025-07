BACOLI/ Maltempo, salta condotta dell’acquedotto

BACOLI – Una tempesta di pioggia, tuoni e fulmini si sta abbattendo in queste ore, inn tutta l’area flegrea. Disagi e allagamenti in diverse parti anche della città di Bacoli: allagamenti in via Lungolago, a Cappella e al Fusaro. Un fulmine, secondo quanto riferito da alcuni residenti, avrebbe colpito una condotta dell’acquedotto a Casevecchie causando perdite. La perturbazione ha generato un calo drastico delle temperature di circa 6-7 gradi in meno ma la temperature percepita è rimasta leggermente più alta a causa dell’umidità elevata. L’allerta meteo gialla per temporali sui Campi Flegrei termina alle 23,59 di questa sera.