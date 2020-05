POZZUOLI – Quattro persone guarite e zero nuovi contagi per la settima giornata consecutiva a Pozzuoli. E’ il bilancio di lunedì 19 maggio, arrivato dall’Asl Napoli 2 Nord che nella giornata di ieri ha effettuato 11 tamponi. Dall’inizio dell’epidemia sono stati sottoposti 1135 concittadini al test: 92 in tutto sono le persone che hanno contratto il Covid: 32 persone sono attualmente contagiate, 48 guarite definitivamente, 12 persone sono decedute.