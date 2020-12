MONTE DI PROCIDA – Un nuovo caso positivo di coronavirus e quattro guarigioni. Sono questi i numeri registrati nelle ultime 24 ore a Monte di Procida. «L’andamento resta più o meno costante. Facciamo il possibile affinché le cose vadano avanti così. Senza paura, ma con responsabilità», afferma il sindaco Giuseppe Pugliese. I montesi attualmente positivi sono 68. Il primo cittadino lancia anche un ulteriore appello alla sua comunità: «Il ministero della Salute ha emanato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dalla Gran Bretagna e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chi è già rientrato in Italia provenendo dalla Gran Bretagna deve contattare immediatamente l’Asl e/o il proprio medico di famiglia per sottoporsi a tampone antigenico o molecolare. Si raccomanda in attesa dell’esito del tampone di osservare la quarantena».