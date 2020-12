POZZUOLI – Secondo i dati trasmessi dall’Asl Napoli 2 Nord oggi a Pozzuoli si sono registrati 11 nuovi contagi su 229 tamponi processati e 8 guarigioni. Numeri che portano a 1408 gli attuali positivi in città, di cui 18 sono ancora ricoverati in ospedale, mentre 1390 sono le persone in isolamento domiciliare in quanto asintomatiche o con pochi sintomi.