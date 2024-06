Quattro azioni nel primo mese per rilanciare Bacoli: Schiano chiude la campagna elettorale in piazza

BACOLI – Una delibera per annullare in autotutela il nuovo Puc appena approvato, che prevede abbattimenti di case esistenti e la costruzione di 350 nuovi appartamenti in una zona sismica; l’introduzione del “Piano Estate Sicura 2024” contro caos, ingorghi e il traffico dei mesi estivi; l’attivazione dell’Osservatorio sul Lavoro; infine la nomina di un Assessore alle Periferie. Sono le prime quattro misure che saranno attivate a Bacoli nel primo mese di lavoro della nuova amministrazione comunale, annunciate dal candidato sindaco Ermanno Schiano che domani chiuderà la campagna elettorale a Piazza Marconi, nel centro storico. All’evento parteciperanno i leader delle sei forze civiche e politiche che compongono la coalizione “Con Ermanno…” che a loro volta saranno accompagnati sul palco dai 94 candidati al Consiglio comunale.

LE ISTITUZIONI – Schiano nell’ultimo mese ha incontrato diverse migliaia di cittadini nelle periferie e in tutte le piazze e i luoghi di ritrovo della città tra cui Miseno, Miliscola, Baia, Cento Camerelle, Pennata, Marina Grande, Cuma, Fusaro, Cappella, Baia. Importanti sono stati anche gli incontri con il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci e il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, con i quali Schiano ha rafforzato la sinergia istituzionale ed ha affrontato temi delicati come l’attivazione di risorse a sostegno della popolazione per quanto concerne il fenomeno del bradisismo e le azioni da mettere in campo per la valorizzazione dei tredici siti archeologici presenti sul territorio di Bacoli.

L’ESPERIENZA – «Questa lunga ed entusiasmante campagna elettorale volge al termine. Abbiamo girato la città in lungo e in largo, raggiungendo ogni suo angolo e ogni suo abitante. Strette di mano, abbracci, baci, parole di incitamento, tanto è stato l’affetto che abbiamo ricevuto e grande è stata la carica che ci è stata trasmessa. – racconta Schiano, già sindaco di Bacoli dal 2010 al 2015 – Adesso non ci resta che vivere tutti insieme l’ultima tappa del percorso prima delle elezioni. Lo vogliamo fare nel migliore dei modi, incontrandoci nuovamente in Piazza Marconi, nel cuore di Bacoli, per quella che dovrà essere una grande festa di luci, colori, musica, emozioni e tante sorprese.» L’appuntamento è per domani, giovedì 6 giugno, a partire dalle 19.30. Condurrà la serata la giornalista televisiva Margherita Salemme.