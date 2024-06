POZZUOLI/ Al comprensorio Olivetti giornata di sensibilizzazione e prevenzione medica con l’ospedale Pascale

POZZUOLI – Due iniziative nel comprensorio Olivetti di Pozzuoli, a servizio e nell’interesse delle lavoratrici e lavoratori Wind Tre e Vodafone sono andate in scena nella giornata di oggi. La Slc-Cgil Campania ha infatti organizzato, grazie all’impegno e alla presenza di tanti militanti, iscritti delle RSU e dirigenti sindacali, una giornata di sensibilizzazione e di prevenzione medica in collaborazione con l’ospedale tumori Pascale di Napoli aperta a tutti, indistintamente. Nel contempo, sono state raccolte tantissime firme per la presentazione di quattro referendum abrogativi del Jobs Act «Una legge – fanno sapere gli organizzatori – che avversiamo continuamente nelle piazze, nei luoghi di lavoro, nei tribunali per rendere meno precario ed iniquo il mondo del lavoro. Chiosa finale la presenza dell’attore Paolantoni che ha sottoscritto i referendum. I nostri ringraziamenti alla nostra organizzazione, ma soprattutto alle lavoratrici e lavoratori che hanno apprezzato ed anche dato suggerimenti per migliorare ulteriormente le iniziative. Un ringraziamento particolare anche a chi gestisce il comprensorio per aver consentito lo svolgimento delle iniziative Noi continuiamo a metterci la faccia, nonché l’impegno e la competenza per rappresentare e tutelare al meglio le lavoratrici ed i lavoratori».